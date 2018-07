0 SHARES Delen Tweet

Waar Ajax in het verleden zijn portemonnee trok voor jeugdige talenten is het dit seizoen radicaal anders gegaan. Met de komst van Daley Blind en Dusan Tadic werden gerenomeerde krachten gehaald uit de Premier League. Het blijkt dat trainer Erik ten Hag hierachter zit.

“Ik heb de analyse gemaakt dat deze jonge groep sturende krachten nodig heeft op het veld. Ik wil niet zeggen dat die er niet waren, maar met spelers die vanuit de Premier League al wat in hun rugzak hebben geef je dat proces een enorme impuls.”

Middenvelder Donny van de Beek reageert ietwat verbaasd op de intrede van Blind. “Ik denk dat hij nog wel wat jaren in een grotere competitie had kunnen spelen en vind het best een opvallende move. Maar het is natuurlijk prachtig voor de Eredivisie en helemaal voor ons.”