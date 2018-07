0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord blijft wat betreft met Ajax en PSV iets achter op de transfermarkt. Technisch directeur Martin van Geel heeft wat dat betreft slecht nieuws voor de supporters.

In een interview met Voetbal International vertelt de beleidsbepaler: “We hebben niet veel te besteden. Het geld van de Champions League is ingezet voor de accommodaties 1908 en Varkenoord, waarmee Feyenoord decennia vooruit kan. We hebben een eerste aflossing gedaan op de aandelen van de Vrienden van Feyenoord. Dus we kunnen ons niet in de transfers begeven, tenzij we iets verkopen.”

Waarom heeft Feyenoord zijn aanvoerder Karim El Ahmadi dan gratis en voor niets de deur uit laten wandelen? “Dat we hem dat zouden gunnen, was de afspraak toen hij in 2017 verlengde. Een speler heeft natuurlijk ook eisen. Het was onderdeel van de onderhandelingen. Acht jaar Feyenoord, alles gegeven, prijzen gewonnen. Bovendien hadden we hem ook voor een zeer bescheiden transfersom (zes ton, red.) overgenomen van Aston Villa. We hadden vooraf natuurlijk wel een beperkt aantal regio’s vastgelegd, waar hij onder deze voorwaarden heen mocht.”