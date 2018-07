0 SHARES Delen Tweet

Afgelopen seizoen werd Derrick Luckassen voor een miljoenenbedrag overgenomen door PSV van AZ. Hij moest het vooral doen als wisselspeler en wil dat dit komend seizoen anders gaat worden.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt hij over zijn reserverol: “Ik werd er niet goed van, maar ik denk dat dat ook heel normaal is voor een sportman. Toch ben ik blijven knokken. Nog zo’n jaar trek ik eigenlijk niet meer. Dat heeft niks met de club of de spelers te maken, maar het is voor mijn eigen ontwikkeling als speler slecht. Ik werk eraan om straks wel in de basis te staan.”

Phillip Cocu gaf Luckassen maar een gering aantal kansen, maar daar is de voetballer niet boos over. “Hij maakte de keuzes en heeft die ook uitgelegd. Natuurlijk denk je wel eens iets in je emotie, maar je moet redelijk blijven en de trainer was dat ook. Nu beginnen we allemaal weer op nul en straks zal de nieuwe PSV-coach (Van Bommel, red.) de keuzes maken. Misschien verandert dat de situatie. Zelf vind ik dat ik goed genoeg ben om bij PSV in de basis te spelen en daarna denk ik ooit de stap naar het buitenland te maken. Geef me een jaar de kans en je zal zien dat het goedkomt.”