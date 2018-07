0 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie ziet de komst van Southampton-middenvelder Jordy Clasie wel zitten. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de routinier: “Clasie, dat is kwaliteit, hoor.” Steven Berghuis is het met zijn ervaren ploeggenoot eens: “Een geweldige speler, die kunnen we er heel goed bij hebben.”

Technisch directeur Martin van Geel dient inventief om te springen met de middelen die hij heeft. “Het geld voor meer aankopen is eigenlijk alweer op, zegt Van Geel. Geïnvesteerd in het trainingscomplex van de hoofdmacht, de trainingsaccommodatie van de jeugd en het uitkopen van de Vrienden van Feyenoord, die 3,5 miljoen euro terugkrijgen van de kapitaalinjectie. En toch heeft de club contact met Leroy Fer en Daryl Janmaat, die allebei graag willen terugkeren in de Kuip. Het past in het transferbeleid van de club, waar het vaak ‘ons kent ons’ is. Eerder haalde Van Geel al El Ahmadi, Bakkal, Kuyt, Boëtius en Van Persie terug. Clasie moet de volgende worden. En daarna dus Janmaat en Fer. Reünie in de Kuip, klinkt het hier en daar cynisch.”