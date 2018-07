0 SHARES Delen Tweet

De pas 18-jarige Matthijs de Ligt heeft de clubs voor het uitkiezen. Juventus, Barcelona en Tottenham Hotspur zouden hem bijvoorbeeld graag willen overnemen van Ajax.

Maar wat Jaap Stam betreft is het beter als hij nog even in Amsterdam blijft. “Matthijs ken ik beter uit mijn tijd bij Ajax. Net als Virgil van Dijk is Matthijs een nuchtere, stabiele jongen. Hij kan grote stappen zetten. Je hoort nu verhalen dat hij al naar Barcelona moet, maar die jongen moet gewoon veel spelen. Ik hoop dat zijn entourage hem dat ook adviseert”, vertelt Stam aan ELF Voetbal.

De Rots van Kampen voorziet een rooskleurige toekomst voor de Oranje-defensie. “Het is nog even zoeken naar het meest geschikte systeem met de huidige generatie. In potentie heeft Oranje een topdefensie met jongens als Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. De samenwerking kan nog beter. Virgil heeft zich stap voor stap goed ontwikkeld. Hij is net als ik een laatbloeier. Bij Liverpool kunnen ze nog wel een verdediger als hij gebruiken”, aldus Stam tot slot.