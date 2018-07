0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft het momenteel zwaar op de transfermarkt. De Catalanen zijn opzoek naar een kwaliteitsinjectie maar krijgen steeds nul op het rekest.

Het is algemeen bekend dat technisch directeur Éric Abidal concreet geïnteresseerd was in Frenkie de Jong van Ajax, maar Marc Overmars gooide telkens maar weer de hoorn op de haak bij belletjes uit Catalonië. En als we het hier over een unicum zouden hebben, zou het nog meevallen voor de landskampioen van LaLiga, maar er zijn meerdere ploegen die het voorbeeld van de Amsterdammers volgen.

De werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez zou namelijk meermaals een balletje opgegooid hebben bij Paris Saint-Germain wat betreft Adrien Rabiot, maar de jonge Fransman blijft waar hij is. Ook Chelsea kreeg onlangs een bod van Barça binnen (op vleugelspits Willian), maar had totaal geen zin om medewerking te verlenen, mede door het naderende vertrek van Eden Hazard. In het Camp Nou-stadion zal men verder moeten zoeken, maar dat wordt steeds lastiger.