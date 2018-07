0 SHARES Delen Tweet

PSV wilde graag Marco van Ginkel huren van Chelsea maar de middenvelder is geveld door een blessure. Hij is daardoor de komende acht maanden uitgeschakeld. Er wordt dan ook gekeken naar een vervanger.

Erick Gutiérrez is op dit moment toch wel de favoriet van de fans van de regerend landskampioen van de Eredivisie. Menigeen hoopt dat hij naar het Philips Stadion komt, maar journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad geeft dit allemaal weinig kans van slagen. Er zou wel belangstelling zijn van PSV, maar de werkgever van de international van Mexico vraagt liefst 15 miljoen euro voor zijn voetballer en dat is de Eindhovenaren vooralsnog te gortig.

Besluit de Eredivisie-topclub toch om de portemonnee te trekken, dan zou Gutiérrez in een klap verworden tot de duurste aanwinst van PSV aller tijden. Op dit moment heeft Mateja Kezman dat record nog in handen: in het seizoen 2000-2001 maakte hij voor 14 miljoen euro de overstap van Partizan Belgrado naar de lichtstad van Nederland. Je kunt overigens wel stellen dat de Serviër een enorm succes werd in het Philips Stadion, al wist hij dit daarna (bij onder meer Chelsea) nooit meer te herhalen.