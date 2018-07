0 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano heeft de clubs voor het uitkiezen. Helemaal na zijn geslaagde prestaties op het WK. Atletico Madrid, Chelsea en Tottenham Hotspur zijn o.a in hem geinteresseerd maar Engelse media weten waar zijn toekomst ligt.

Via zijn zaakwaarnemer zou de international van Mexico richting de geïnteresseerde grootmachten gecommuniceerd hebben dat ze over een jaartje terug moeten komen voor hem. Lozano zou namelijk besloten hebben dat hij in ieder geval nog één seizoen in het Philips Stadion wil schitteren. De aanvaller en zijn familie voelen zich verschrikkelijk goed in Eindhoven en deze stabiliteit is de buitenspeler ook wat waard. Bovendien zou hij tot het inzicht zijn gekomen dat hij nog wel wat te leren heeft in ons land.

Eerder berichtte het Eindhovens Dagblad al dat PSV zijn smaakmaker het allerliefste wil houden. De vraagprijs van de club van oefenmeester Mark van Bommel zou 50 miljoen euro bedragen en dat is niet eens een bedrag dat de hierboven genoemde grootmachten afschrikt. Lozano zelf prefereert echter een langer verblijf in de lichtstad van Nederland.