Santiago Arias is dichtbij een vertrek naar de Italiaanse Serie A. PSV zou in verregaande onderhandeling zijn met Napoli. Met de transfer van de rechtsback zal een bedrag van 11.5 miljoen euro gemoeid zijn plus bonussen.

De transfer is echter nog niet afgerond, omdat Napoli eerst een speler van buiten de Europese Unie moet zijn te verkopen, zodat er ruimte is voor Arias. Daarnaast staat de international van Colombia ook in de belangstelling van Valencia.

Arias zou echter graag de overstap naar Napels willen maken. Als de transfer rond komt, zal hij voor vijf jaar tekenen.