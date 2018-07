9 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Siem de Jong gaat vertrekken bij Ajax. Volgens de Turkse media is er namelijk een opvallende transfer in de maak voor de aanvallende middenvelder. Besiktas zou zich bij directeur spelerszaken Marc Overmars hebben gemeld met een bod van ongeveer 2 miljoen euro voor de ervaren voetballer. Daar is de beleidsbepaler overigens niet mee akkoord gegaan, want hij wil minimaal 3,5 miljoen euro toucheren.

Dat laatste kan nog wel een probleempje worden, want de topclub uit de Süper Lig zou niet verder willen gaan dan 2,5 miljoen euro. Het lijkt slim voor Ajax om De Jong maar te verkopen, want hij speelt eigenlijk een bijrol in de Johan Cruijff ArenA. Bovendien is het algemeen bekend dat hij een van de grootverdieners van de Eredivisie-topclub is.