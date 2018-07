0 SHARES Delen Tweet

De kans groeit met de dag dat een sterkhouder ook volgend seizoen nog voor Ajax speelt. Aan het begin van de transferperiode was Hakim Ziyech nog erg gewild op de transfermarkt maar inmiddels zijn er aardig wat clubs afgehaakt.

AS Roma haakte af, Liverpool haalde al Xherdan Shaqiri en nu is ook Olympique Lyon zo goed als zeker uit de strijd om de linkspoot gestapt. Dit omdat sterspeler Nabil Fekir zeer waarschijnlijk bij Lyon blijft, en zelfs zijn contract gaat verlengen. Dat laatste meldt L’Equipe maandagochtend. Het lijkt dan ook heel goed mogelijk dat de Marokkaan toch nog een jaar in Amsterdam blijft.