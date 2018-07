0 SHARES Delen Tweet

Sinds dit seizoen heeft PSV een nieuwe hoofdtrainer. En wel in de persoon van Mark van Bommel. Volgens voormalig voorzitter Harry van Raaij hebben de Eindhovenaren hiermee prima zaken gedaan.

Van Raaij haalde Van Bommel ooit als speler naar PSV en raakte bevriend met de oud-middenvelder, die in de ogen van Van Raaij een geboren trainer is. “Dat Mark een grote trainer kan worden, was vijftien jaar geleden eigenlijk al wel duidelijk”, aldus de oud-preses tegenover het Eindhovens Dagblad.

“Als je kijkt naar zijn opleiding, houding en sociale vermogen, denk ik dat PSV een heel goede coach aan hem zal gaan hebben. Alleen is het altijd de vraag wanneer er een kans komt en wanneer hij het zelf tijd vond om in te stappen. Ik denk dat dit precies het goede moment is, maar garanties zijn er natuurlijk nooit.”