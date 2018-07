0 SHARES Delen Tweet

Met Dusan Tadic haalde Ajax een blikvanger binnen. Zelf is de buitenspeler ook enthousiast over zijn transfer. Als kleine jongen was de Serviër echter al idolaat van de Amsterdammers… en dan met name Johan Cruijff.

In gesprek met De Telegraaf vertelt de technicus: “Hoewel ik hem nooit live heb zien spelen, was Johan Cruijff mijn favoriet. Alle ouderen vertelden me wat een geweldige speler hij was geweest. Dus heb ik veel filmpjes van hem opgezocht. Ik wilde altijd Cruijff zijn. En als ik FIFA 18 speel op de PlayStation is Cruijff – als een van de legendes – mijn aanvoerder.”

Die laatste uitspraak van de multifunctionele voetballer is ietwat opmerkelijk, omdat Cruijff helemaal niet in FIFA 18 zit. Mogelijk bedoelt Tadic Pro Evolution Soccer 2018, want in die voetbalgame is de legendarische nummer veertien wel van de partij…