0 SHARES Delen Tweet

Manchester United is zich rot geschrokken na een telefoontje met PSV. The Mancunians informeerde naar de vraagprijs van Hirving Lozano.

Er worden weinig details gemeld, maar naar verluidt wilde de topclub van oefenmeester José Mourinho graag weten hoeveel er betaald moest worden voor de bovengenoemde international van Mexico. Het is niet bekend wat voor vraagprijs de regerend Eredivisie-landskampioen uit Eindhoven precies geopenbaard heeft, maar het bedrag zou dusdanig hoog geweest zijn dat de directeurs van United (waaronder Ed Woodward) bijna van hun stoel vielen.

Onlangs konden we in het Eindhovens Dagblad lezen dat Lozano ongeveer 50 miljoen euro moest kosten. De vleugelspits heeft zich al weer op het trainingsveld van zijn werkgever gemeld én zou hebben aangegeven dat hij best bereid is om actief te blijven in het Philips Stadion. Het valt niet uit te sluiten dat PSV daarom nog meer vraagt voor zijn sterspeler.