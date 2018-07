0 SHARES Delen Tweet

Een domper voor Feyenoord. Het ziet ernaar uit dat ze lang niet kunnen beschikken over Renato Tapia. Hij is namelijk met een blessure teruggekeerd van het WK.

Voetbal International meldt op dinsdagavond: “Feyenoord kan voorlopig nog geen beroep doen op Renato Tapia. De 22-jarige middenvelder heeft een knieblessure overgehouden aan zijn WK-optreden met Peru. Het is een nieuwe tegenvaller voor de bekerwinnaar, die ook voor langere tijd niet kan beschikken over Ridgeciano Haps. Tapia liep de kwetsuur op in het laatste groepsduel met Australië (2-0 zege), waarna het toernooi in Rusland erop zat voor Peru. Feyenoord verwacht dat de WK-ganger voor langere tijd is uitgeschakeld. Een exacte periode melden de Rotterdammers er niet bij, zoals dat ook niet gebeurde bij de beenblessure van Haps.”

Het blad gaat verder: “De komende tijd zal Tapia, die op het WK in Rusland de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk al aan zich voorbij moest laten gaan, werken aan zijn herstel. Afgelopen seizoen kwam de 34-voudig international in alle competities 22 keer in actie voor Feyenoord, waarvan de meeste duels als centrale verdediger.”