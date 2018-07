3 SHARES Delen Tweet

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder is PSV uitgekomen bij een Mexicaan. Het gaat om Érick Gutiérrez. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

De krant onthult op donderdagmorgen: “PSV bekijkt de mogelijkheden om de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez (23) aan de selectie toe te voegen. Geruime tijd werd hij als te duur en onhaalbaar bestempeld, maar de Eindhovenaren wagen nu toch een poging om de WK-ganger los te weken bij CF Pachuca. Gutiérrez heeft bij de Mexicaanse club nog een contract tot midden 2020 en kost rond 15 miljoen euro.”

Men gaat verder: “Daarmee is ‘Guti’ in principe geen haalbare kaart voor PSV, dat dus creatief zal moeten zijn. Ook bij Hirving Lozano vond PSV na lang puzzelen en onderhandelen met Pachuca een oplossing. Bij een toekomstige verkoop krijgt zijn vorige club een significant percentage van de opbrengst.” Het is algemeen bekend dat de middenvelder zelf maar al te graag naar het Philips Stadion wil transfereren. In het recente verleden heeft hij dat letterlijk gezegd.