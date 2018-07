0 SHARES Delen Tweet

De Engelse grootmacht Tottenham Hotspur heeft een speler van Feyenoord in het vizier. Volgens het medium HTC gaat het om vleugelflitser Steven Berghuis. Hij is een goedkoper alternatief dan Wilfried Zaha of Anthony Martial.

“Hij is zeer actief, heeft een dodelijk eindproduct in huis en kan Tottenham zeker helpen om het potentieel in de eindfase te vergroten. Er is wel enig risico om Berghuis te kopen. Drie jaar geleden had hij een moeilijk seizoen in Engeland bij Watford en hij worstelde met de snelheid van de Premier League”, zo concludeert men.

“Dat kan een waarschuwing zijn voor Pochettino, maar hij is nu volwassener. Zijn vorm van afgelopen seizoen was zo overtuigend, dat je het niet kunt voorstellen dat hij in een andere divisie blijft worstelen”, aldus HITC. Zijn marktwaarde bedraagt zo’n 15 miljoen euro, maar of de clubleiding daarmee akkoord gaat is zeer onzeker.