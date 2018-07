0 SHARES Delen Tweet

PSV is al wekenlang in onderhandeling met Napoli over een transfer van Santiago Arias maar nu heeft de speler zelf de knoop door gehakt. Volgens journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia heeft de verdediger van PSV geen trek in een overstap.

De 26-jarige Arias was op hoofdlijnen al rond met Napoli toen plotseling ook Atlético Madrid aan PSV liet weten aan de vraagprijs van zo’n 12 miljoen euro te willen voldoen. Na lang wikken en wegen heeft de Colombiaanse international er nu voor gekozen om de kans uit Spanje met beide handen aan te pakken en daar is Napoli woedend over.

Voor Arias ligt een meerjarig contract klaar bij Atlético Madrid, waar hij de opvolger wordt van Sime Vrsaljko. De Kroaat staat op het punt om zijn transfer naar Internazionale af te ronden. Arias moet in Madrid de concurrentie aangaan met Juanfran voor een basisplaats op de rechtsbackpositie.