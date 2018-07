0 SHARES Delen Tweet

De Argentijn Nicolas Tagliafico mag zich in de belangstelling heugen van een club uit de Premier League. Naar verluidt is Newcastle United bereid om een miljoenenbedrag op tafel te leggen voor de Ajacied.

Het lijkt sterk dat directeur spelerszaken Marc Overmars instemt met een vertrek van de vleugelverdediger, maar het medium Diário Olé schrijft op maandag dat de zaakwaarnemer van de international van Argentinië wel naar Engeland gevlogen is om te onderhandelen. In de Premier League kan hij natuurlijke vele malen meer verdienen dan in de Johan Cruijff ArenA, al lijkt Tagliafico wel een speler die veel waarde hecht aan loyaliteit…

The Sun meldde eerder vandaag dat niet alleen de Magpies, maar ook Fulham, Schalke 04 en VfL Wolfsburg de situatie van de rechtsback goed in de gaten houden. Tagliafico speelde natuurlijk geen geweldig wereldkampioenschap met Argentinië, maar staat nu wel op de radar van verschillende clubs uit de Europese subtop.