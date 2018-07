0 SHARES Delen Tweet

In navolging van het Italiaanse Udinese is er nog een club geinteresseerd in een speler van Feyenoord. Het gaat om het Engelse Watford dat een oogje heeft op Sven van Beek.

Maar wederzijdse interesse is er niet volgens de krant: ”Van Beek zit daar echter totaal niet op te wachten en heeft daarom bedankt voor het aanbod. Hij blijft in dat geval namelijk veel liever bij Feyenoord. Dat verklaart ook waarom Van Beek alle verhalen over een vertrek door een lucratieve transfer weghoont op dit moment.” De 24-jarige Van Beek heeft nog een contract tot 2019 in De Kuip.