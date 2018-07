0 SHARES Delen Tweet

Morgen staat de return op het programma tussen Sturm Graz en Ajax. Het eerste duel werd met door de Amsterdammers in eigen huis met 2-0 gewonnen. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk gaan spelen met Frenkie de Jong in het hart van de verdediging, Iets waar de speler liever niet speelt.

In een interview met het Algemeen Dagblad trekt hij toch maar weer eens aan de bel: “Ik ben sowieso beter op het middenveld. Misschien is het een zaak van instelling, maar ik wil me geen verdediger voelen. Ik ben het ook gewoon niet.” De Jong wil per se doorstomen naar de volgende voorronde en daarna de groepsfase van de Champions League. “We moeten ervoor zorgen dat we doorgaan naar de poulefase. Daar focus ik me op. In de return bij Sturm Graz kan er ook van alles gebeuren. We voelen de druk om door te moeten gaan. Natuurlijk voelen we dat. Die druk is er altijd bij Ajax en dat is goed.”

Inmiddels heeft de jonge spelmaker zichzelf wel heel vaak voorbij zien komen op de voorpagina’s van verschillende Spaanse sportkranten. “Irritant is het niet. Ik heb ook niet meer iets van: goh, dat is interessant. De eerste keren is het nog leuk. Mooi ook.” Opa De Jong stond op een Spaanse camping en kon veel over zijn kleinzoon lezen. “Dat moet leuk zijn voor een opa. Ik denk dan: pfff, daar gaan ze weer. Het is ook niet zo dat ik die kranten lees. Maar op Instagram wijzen mensen me er ook op. En ploeggenoten plagen al een beetje van: kijk Frenkie, daar sta je weer.”