0 SHARES Delen Tweet

Ondanks dat Patrick Kluivert zijn zoon afraden om Ajax te verlaten tekende hij toch een contract bij AS Roma.De 19-jarige aanvaller legt in gesprek met Il Messaggero uit waarom hij besloot tegen het advies van zijn vader in te gaan.

“Dat zei mijn vader inderdaad, hij vond het beter voor mijn ontwikkeling om in de Johan Cruijff ArenA te blijven voetballen”, vertelt Kluivert. “Niet dat hij me dwong, maar het advies was wel belangrijk voor hem. Ik heb een paar keer moeten herhalen dat ik liever naar AS Roma wilde vertrekken en op een gegeven moment legde hij zich neer bij mijn beslissing. Ik ben gelukkig, dus hij is dat nu ook.” Kluivert is duidelijk waarom hij Ajax verliet: “Waarom zou het beter zijn om bij Ajax te blijven? De Italiaanse competitie is een stuk sterker dan de Nederlandse, dus hier kan ik veel meer leren.”