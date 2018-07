0 SHARES Delen Tweet

Morgen speelt Ajax de returnwedstrijd tegen Sturm Graz. De verwachting is dat de nieuwe aanwinst Dusan Tadic een uurtje kan gaan spelen. Dat betekent gelijk wel dat oefenmeester Erik ten Hag een moeilijke beslissing moet maken.

De Telegraaf weet dat Carel Eiting hoogstwaarschijnlijk niet uit de basisopstelling verdwijnt, waardoor Donny van de Beek of Lasse Schöne het haasje is. Het lijkt een logische optie om de Deense routinier op de reservebank te zetten, omdat zijn Nederlandse teamgenoot over net wat meer loopvermogen en power beschikt…

Verder blijft de opstelling van Ajax hoogstwaarschijnlijk intact. Aanwinst Daley Blind kan nog niet spelen en begint naast Ten Hag in de dug-out: vermoedelijk valt de international van het Nederlands elftal wel weer in na de pauze, zodat hij ook wedstrijdfit wordt. Kasper Dolberg is, zoals al eerder gemeld, nog te geblesseerd om ook maar een minuut in actie te komen voor zijn werkgever en dat betekent dat Klaas-Jan Huntelaar wederom aan de aftrap staat.