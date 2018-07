0 SHARES Delen Tweet

De eerste weken van Nick Viergever bij PSV zijn hem goed bevallen. De verdediger kwam onlangs transfervrij over van Ajax. Hij vindt het in Eindhoven veel meer ontspannen en gemoedelijker dan in Amsterdam.

In een gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: “De hele omgeving is rustiger, meer ontspannen, gemoedelijker. Het bevalt me prima hier.” Het is niet zo dat hij als speler in de Johan Cruijff ArenA al per se naar Eindhoven wilde. “Ik had niet over deze stap nagedacht, tot PSV zich meldde. Zo simpel is het eigenlijk gegaan. Het voelde meteen goed.”

Viergever denkt dat hij zichzelf wel goed kan laten zien bij zijn nieuwe club. “Ik heb me snel aangepast aan het team, de mensen hier. Het enige smetje is dat we het langzaam moesten opbouwen, omdat ik met een fysieke achterstand binnenkwam.” Lang had hij in het afgelopen seizoen te kampen met een vervelende enkelblessure. “Ik merk nog wel dat sommige plekjes fysiek niet helemaal honderd procent zijn. Het zijn de laatste loodjes.”