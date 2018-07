0 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat PSV nog afscheid moet gaan nemen van een sterkhouder. Het Franse Stade Rennes en het Portugese Benfica azen nameijk op Nicolas Isimat-Mirin. Dit weet het medium Foot Mercato te melden. “De club wil graag dat ik blijf. Ze zijn erg dankbaar, maar is ook niet tegen een vertrek,” zo geeft Isimat aan.

De verdediger vervolgt: “Ze laten de keuze aan mij. Ze staan ​​open voor alle mogelijkheden. Als ik echt wil blijven, kunnen we het bespreken. Voor nu ben ik meer bezig met de start van het seizoen.”Isimat kijkt echter al om zich heen en staat ook in de belangstelling van meerdere clubs. “Ik denk dat het tijd is voor iets anders. Maar dat zal altijd in overleg met de club gaan,” zegt hij daarover. “Er is al contact geweest met Stade Rennes en Besiktas, maar er zijn ook nog andere clubs.”

Een transfer voor de verdediger lijkt er dan ook in te zitten. “We bevinden ons in een situatie waarbij we tot een akkoord met een club kunnen komen. We kijken vooral of ik in het profiel pas wat ze zoeken,” aldus Isimat. “Het gaat nu nog niet door op twee of drie kleine details. Niets echt schokkend. We moeten gewoon geduld hebben.”