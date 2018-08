0 SHARES Delen Tweet

PSV is definitief één van haar sterkhouders kwijt. Rechtsback Santiago Arias vertrekt namelijk naar Atletico Madrid. Voetbal International schrijft op dinsdagavond: “Al tegen het einde van afgelopen seizoen – de vijfde jaargang van Arias in het shirt van PSV – werd duidelijk dat hij een stap zou gaan maken. Lange tijd leek Napoli de nieuwe club van de Colombiaan te worden, maar tot een transfer kwam het niet. De Italianen toonden serieus interesse, maar in het achterhoofd van president Aurelio De Laurentiis speelde continu mee dat Napoli niet meer dan drie spelers van buiten de EU in de selectie mag hebben. Daarom werd er ook steeds naar alternatieven met een Europees paspoort gekeken.”

Het blad gaat verder: “Uiteindelijk is niet Napoli, maar Atlético Madrid de nieuwe werkgever van Arias geworden. De ploeg van trainer Diego Simeone was op zoek naar een nieuwe rechtsback, omdat Vrsaljko vertrekt. De Kroaat stapt over naar Internazionale.” PSV heeft natuurlijk al lang en breed een vervanger voor de rechtsback aangetrokken in de persoon van Denzel Dumfries.