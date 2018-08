0 SHARES Delen Tweet

Ajax wil graag een voorbeeld nemen aan Bayern Munchen. Die club is al sinds jaar en dag de absolute nummer één in Duitsland en de Amsterdammers willen ook weer terug naar die tijd. Het weekblad Voetbal International stelt dat de Amsterdammers eigenlijk had moeten shoppen bij PSV en Feyenoord…

Het blad schrijft: "Op papier heeft Ajax de potentie net als Bayern de naaste concurrent volledig te overvleugelen. Kijk alleen maar naar de verkoopprijzen van spelers, die ondanks de Eindhovense successen nog altijd in een hogere prijscategorie vallen dan bij PSV. Dankzij transferwinsten hebben de Amsterdammers enorme reserves opgebouwd die nu eindelijk worden ingezet. Echter niet om, zoals Bayern, de concurrentie te verzwakken. Een belangrijke succesfactor van de Duitsers is het wegkopen van de sterspelers bij de rivalen, die zo een dubbele slag worden toegebracht."

Men gaat verder: “Zelfs als ze deze voetballers voor het elftal niet eens echt nodig hebben, worden ze gehaald. Liever een topspeler op de eigen bank dan als tegenstander op het veld in Dortmund, Gelsenkirchen of Hoffenheim. Als Ajax echt het Bayern van de Eredivisie wil worden, had het nu bijvoorbeeld Hirving Lozano, Jeroen Zoet en Steven Berghuis moeten proberen weg te kopen bij de kampioen en de bekerwinnaar. Volgens Van der Sar ligt dat ‘in Nederland gevoelig’. Maar dat is natuurlijk niet anders in Duitsland, waar fans buiten Beieren een bloedhekel hebben aan de piraten die de Bundesliga leegroven.”