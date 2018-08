2 SHARES Delen Tweet

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Justin Bijlow voor dit seizoen aangewezen als eerste doelman. Kenneth Vermeer is na het vertrek van Brad Jones nu zijn stand-in.

“Voor mij is het wel enigszins verrassend. Feyenoord heeft toch geld neergelegd voor Vermeer en hij heeft bovendien voldoende ervaring”, reageert clubwatcher Martijn Krabbendam in FC Rijnmond. “Ik denk ook niet dat Vermeer hier blij mee is. Als er een serieus bod komt denk ik ook dat hij wel mag vertrekken.”

“Feyenoord wil ook steeds meer van de hoge salarissen af. Als Vermeer vertrekt moeten ze natuurlijk wel een nieuwe ervaren tweede doelman halen”, aldus Krabbendam, die PSV tipt als winnaar van de Johan Cruijff Schaal. “Maar dat is voor Feyenoord geen man overboord. Ik ben vooral benieuwd hoe Bijlow zich houdt.”