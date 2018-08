0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft momenteel een speler uit Wit-Rusland op proef. Het gaat om de jeugdinternational Kirill Kirilenko (17).

Dat is in ieder geval wat het Eindhovens Dagblad meldt op vrijdagavond. “De 17-jarige Kirill Kirilenko uit Wit-Rusland is momenteel op proef bij PSV. De jeugdinternational heeft nog een contract tot en met 2019 bij Dinamo Brest en traint mee in de opleiding van de Eindhovenaren. Kirilenko werd in april 2017 aangetrokken door Dinamo Brest, nadat hij daarvoor bij FC Minsk de opleiding doorliep. Ondanks zijn jeugdige leeftijd speelde hij al dertien wedstrijden – uitsluitend invalbeurten – in de Wit-Russische competitie en beker. Verder speelde Kirilenko meerdere jeugdinterlands voor Wit-Rusland.”

Dinamo Brest werd onlangs hot news omdat Diego Maradona aangetrokken werd door de club. De markante Argentijn is sinds kort voorzitter in Wit-Rusland. “Diego Maradona zal toezicht houden op de strategische ontwikkeling van de club en ook samenwerken met alle afdelingen, waaronder de academie van Dinamo Brest.”