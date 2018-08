0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord start aanstaande donderdag zijn Europese campagne tegen het Slowaakse Trencin. Volgens RTV Rijnmond zullen de Rotterdammers aantreden in een verzwakt elftal.

Jeremiah St. Juste viel in de afgelopen wedstrijden nog positief op bij Feyenoord, maar Van Bronckhorst kan hem in ieder geval niet gebruiken. Ook zomeraanwinst Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen komen nog niet in actie voor de Rotterdammers. Eerder ging al een streep door Ridgeciano Haps en Renato Tapia wegens langdurige blessures, terwijl Tonny Vilhena geschorst is.

Van Bronckhorst moet mogelijk meer spelers missen tegen Trencin. Ook Robin van Persie en Jens Toornstra dreigen het heenduel te moeten missen, maar dat bekijkt de staf pas woensdag.