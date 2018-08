0 SHARES Delen Tweet

De competitie staat op het punt van beginnen en Hakim Ziyech speelt nog steeds bij Ajax. De kans bestaat zelfs dat hij het hele seizoen voor de Amsterdammers zal spelen.

Voetbal International schrijft over de stand van zaken: “Hakim Ziyech wil nog altijd weg uit Amsterdam, maar ook dat is allerminst een verrassing. De creatieve middenvelder heeft heldere afspraken met Marc Overmars gemaakt, al twee jaar geleden toen hij van FC Twente naar Ajax kwam. Er is nog altijd sluimerende interesse vanuit Italië en Spanje voor Ziyech, waarbij het vooral de vraag is of de club aan het wensenlijstje van de speler en de transfersom van Ajax kan voldoen.”

Het blad gaat verder: “Met Tadic en Labyad hebben de Amsterdammers al actief ingespeeld op het vertrek van de Marokkaan. De spotlights voor een eventuele last-minute-transfer zijn dan ook vooral gericht op Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Twee spelers die al maandenlang in verband worden gebracht met de grootste.”