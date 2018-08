0 SHARES Delen Tweet

Newcastle United heeft interesse om Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico over te nemen van Ajax. De Amsterdammers willen negen miljoen voor hem ontvangen maar de Engelse club wil hem voor minder.

De kans dat Ajax ook daadwerkelijk met minder geld genoegen zal nemen is echter klein. Tagliafico is een belangrijke kracht in het team van trainer Erik ten Hag en is basisspeler van Argentinië. Bovendien ligt de druk bij Newcastle, aangezien de transfermarkt op 9 augustus al sluit in Engeland.