Feyenoord speelt op dit moment tegen het Slowaakse Trencin. Het zou zomaar kunnen dat Ajax een speler van die club op korte termijn gaat overnemen. Ze hebben namelijk een oogje op de negentienjarige middenvelder Abdul Zabairu.

Zabairu is vergeleken met N’Golo Kanté en geldt als één van de grootste talenten in de Slowaakse competitie. Ajax zou dat ook zijn opgevallen, maar de concurrentie is enorm. AllNigeriasoccer linkt de middenvelder uit Nigeria eveneens aan Belgische club alsmede OGC Nice, Olympique Marseille en Borussia Mönchengladbach.

Overigens is de tiener zeker niet alleen een balafpakker. Zabairu zou uitstekend in staat zijn om de afstanden tussen beide strafschopgebieden af te leggen alsmede te fungeren als spelmaker. Hij speelt sinds januari 2017 voor Trencin, nadat hij eerder uitkwam voor de GBS Academy in Nigeria. Daar speelden eerder ook spelers als Ahmed Musa en Moses Simon.

Trencin wil naar verluidt meedenken met geïnteresseerde clubs. Zijn zaakwaarnemer Tony Harris zou al werken aan een transfer.