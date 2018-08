0 SHARES Delen Tweet

Vanavond speelt Feyenoord in de voorronde van de Europa League tegen het Slowaakse Trencin. Het beloofd een moeilijke wedstrijd te worden vanwege de vele blessures die de Rotterdammers hebben.

Robin van Persie, Jeremiah St. Juste, Nicolai Jörgensen en Yassin Ayoub zijn geblesseerd, sterkhouder Tonny Vilhena is geschorst en Eric Botteghin is afwezig door privéomstandigheden. Dat betekent basisplaatsen voor spelers als Calvin Verdonk, Bart Nieuwkoop, Sofyan Amrabat en Dylan Vente.

De grootste verrassing aan Rotterdamse zijde is toch waarschijnlijk wel dat het erop lijkt dat oefenmeester Giovanni van Bronckhorst voor Kenneth Vermeer in de goal gaat kiezen. In de competitie wordt Justin Bijlow de nummer één, maar ook zijn oudere collega heeft dus uitzicht op speelminuten.