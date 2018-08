0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Ajax op korte termijn afscheid moet gaan nemen van Hakim Ziyech. Naar verluidt is hij toch op weg naar het Italiaanse AS Roma.

Ziyech werd deze zomer al talloze keren gelinkt aan de Romeinen. Zo werd er gesproken over een dubbeldeal met Justin Kluivert, maar vooralsnog is alleen de buitenspeler daadwerkelijk vertrokken. AS Roma leek zich zelfs terug te trekken uit de onderhandelingen omwille van de vraagprijs.

Ajax zou zo’n 45 miljoen euro als vraagprijs hebben geformuleerd. Dat lijkt te veel voor AS Roma, maar volgens nieuwe informatie van Calciomercato zijn er wel degelijk ontwikkelingen rond Ziyech. Sterker nog: journalist Philippe Genin van BeIN Sports meldt dat de onderhandelingen in vergevorderd stadium zijn.