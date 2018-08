0 SHARES Delen Tweet

Daley Blind is niet blij met het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen Heracles vanavond. “Het was verre van goed genoeg, veel te slap”, sombert Blind voor de camera van FOX Sports. “Eerste helft had Heracles zelfs meer balbezit en dat kan gewoon niet als je thuis speelt.”

De Ajacied verwijst daarbij ook naar de opponent. “Ik denk dat Heracles het bij vlagen goed heeft gedaan. Goed compact gespeeld, maar ze wilden ook voetballen en kwamen er een paar keer goed onderuit. Daardoor stond het bij ons vrij open. We hebben het gewoon niet goed gedaan en iedereen staat weer met beide benen op de grond.”

Blind zag wel progressies door de wissels na rust. “Daarna houden we ze goed onder druk en zijn we op hun helft aan het spelen. Op een gegeven moment laten we de touwtjes echter vieren en beginnen zij er bij vlagen weer uit te komen. Dan maken ze een aardige goal en loop je achter de feiten aan.”