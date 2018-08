0 SHARES Delen Tweet

De transferperiode in Engeland is gesloten en Hirving Lozano staat nog steeds onder contract bij PSV. Clubwatcher Joost van Erp vreest nog altijd voor een vertrek van Chucky deze maand. “Als er nog een speler weggaat, zet ik mijn geld op hem in. Hij heeft een geweldig WK gespeeld, de scouts kennen hem nu wel.”

Collega Rik Elfrink van het ED is, in gesprek met Omroep Brabant, meer overtuigd van het aanblijven van Lozano. “Het gevaar van de Premier League is geweken. Die transfermarkt is nu gesloten en dáár zit het geld. Ik denk niet dat Lozano geïnteresseerd is in clubs onder het niveau Real Madrid of Barcelona. Ik denk dat hij PSV verkiest boven de Spaanse of subtop.”

Verder zegt Van Erp over de komst van PEC Zwolle-speler Ryan Thomas: “Daar was hij een van de smaakmakers. PEC is niet van het niveau PSV, maar Thomas is een hele interessante speler.” En Elfrink over de Nieuw-Zeelander: “Hij moet als het stroef loopt, zorgen voor de olie. Hij kan het spel versnellen. Deze positie was nog onderbezet.”