De kans is aanwezig dat Feyenoord nog één van haar belangrijke spelers gaat verliezen. Tonny Vilhena zlu namelijk zijn pijlen hebben gericht op een transfer. Eintracht Frankfurt is namelijk concreet in de markt voor Tonny Vilhena en gaat binnen korte termijn een officieel bod uitbrengen op de middenvelder.

De Bundesliga-club heeft al geïnformeerd naar de mannetjesputter bij technisch manager Martin van Geel, maar die liet gelijk weten dat de Feyenoorder niet te koop is. Bij het Algemeen Dagblad vindt men dat wat opmerkelijk, omdat oefenmeester Giovanni van Bronckhorst onlangs nog aangaf dat hij ervan uitging dat iemand als Vilhena weleens kon gaan vertrekken uit De Kuip. Mogelijk is het dus slechts een tactiek van de beleidsbepaler om de prijs op te drijven.

Eintracht Frankfurt heeft zich in ieder geval niet uit het veld laten slaan door de woorden van Van Geel en zal binnenkort terugkomen met een aanbieding. Vilhena zelf voelt wel wat voor een mooie transfer naar onze oosterburen en alleen Europa League-voetbal (en dus een enorme stunt of zelfs een enorm wonder tegen AS Trencín) zou daar wat aan kunnen veranderen.