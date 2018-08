0 SHARES Delen Tweet

Er is sprake van een crisis bij Feyenoord. En buiten dat heeft trainer Giovanni van Bronckhorst het ook helemaal gehad met een aantal spelers. Dit weet Voetbal International te melden.

Het blad onthult: “Willen alle spelers nog wel verder met hun trainer? Wat zegt het over de discipline dat Jean-Paul Boëtius, onlangs nog geschorst omdat hij niet wilde trainen, bij zijn tweede kans een domme rode kaart pakt? Van Bronckhorst op zijn beurt wordt moe van een aantal voetballers in zijn selectie dat niet presteert, maar wel speeltijd eist. Zelfs nieuwe spelers of jongens die door blessures lang uit de roulatie zijn geweest, kloppen aan met de vraag waarom ze geen vertrouwen krijgen. De trainer zal zich zodoende zeker afvragen of hij zijn elftal nog wel aan de praat krijgt.”

Van Bronckhorst is inmiddels toe aan zijn vierde seizoen in De Kuip… “Zijn probleem is dat hij jaarlijks tegen bijna dezelfde gezichten aankijkt, ook tegen die van spelers die zich niet meer ontwikkelen. Een trainer bij een topclub kan lang blijven zitten, zolang de selectie maar van samenstelling verandert. Nu is veel bij het oude gebleven en spelen er voetballers bij Feyenoord met doorlopende contracten die vorig jaar op zeventien punten achterstand eindigden van kampioen PSV, die het elftal niet beter laten spelen of langdurig geblesseerd zijn.”