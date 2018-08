0 SHARES Delen Tweet

Ajax won gisteren met 3-0 van Standard Luik en plaatsten zich zo voor de laatste voorronde in de Champions League. Toch was niet iedereen onder de indruk van het spel van de Amsterdammers.

Standard Luik-speler Mehdi Carcela-Gonzalez bijvoorbeeld. “We waren simpelweg niet goed genoeg en we deden niet wat we moesten doen. Ik was niet onder de indruk van Ajax, maar hun hoge pressing was wel sterk. Daardoor konden wij niet voetballen. De teleurstelling is groot omdat onze CL-campagne zo snel stopt”, zegt de Belg met Marokkaanse en Spaanse roots na afloop bij Sporza.

In de heenwedstrijd scoorde Carcela nog de fraaie aansluitingstreffer (1-2), maar gisteren kon zijn Luik geen vuist maken in de Johan Cruijff Arena. Al maakte ook het stadion en diens atmosfeer niet erg veel indruk op de technicus. “Als speler begin je wedstrijd met de gedachte te winnen, of je nu in Barcelona speelt of ergens anders. Ik was niet onder indruk van de sfeer of het stadion. We begonnen heel slecht aan de match en we hebben de instructies van de trainer niet opgevolgd..”