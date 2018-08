0 SHARES Delen Tweet

Jean-Paul Boetius moest er afgelopen zondag met twee keer geel van af. Hij kreeg geel na een charge en direct zijn tweede gele kaart daarbovenop omdat hij applaus gaf aan de scheidsrechter.

Dat was op een moment dat Eric Botteghin ook al tweemaal geel had gekregen tegen De Graafschap (2-0). Coach Giovanni van Bronckhorst was dan ook witheet. Zojuist vertelde hij op de persconferentie dat Boëtius een geldboete heeft gekregen als straf. Bovendien zal hij níét bij de wedstrijdselectie zitten voor de Europese return tegen AS Trencin, morgen.