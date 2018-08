0 SHARES Delen Tweet

Na het aantrekken van Trent Sainsbury en Ryan Thomas is PSV nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens diverse Iraanse media zijn de Eindhovenaren nu ook bezig met Younes Delfi.

De zeventienjarige aanvaller geldt als het grootste talent van Iran en maakte tijdens een stage indruk op PSV. De Eindhovenaren hebben nu een akkoord bereikt met zijn club Esteghlal Khuzestan over een transfersom van ongeveer een half miljoen euro. Delfi is op weg naar Nederland voor een medische keuring, waarna hij voor drie jaar zal tekenen.

Delfi was op trainingskamp met Jong Iran, maar heeft van de bondscoach toestemming gekregen om naar Nederland te vliegen voor de keuring. De verwachting is dan ook dat PSV de komst van het grote talent snel naar buiten zal brengen. Delfi speelde zich vooral in de kijker in het shirt van Iran op het WK Onder-17 in India, in 2017.