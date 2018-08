0 SHARES Delen Tweet

Een vertrek naar Borussia Dortmund zit er waarschijnlijk niet in voor David Neres maar iets anders speelt wel. Namelijk een oproep voor het nationale elftal van Brazilie.

Na de pijnlijke WK-uitschakeling gaat Brazilië een nieuwe fase in. Voor de twee oefeninterlands in september wil bondscoach Tete dan ook nadenken over nieuwe aanwas voor de nationale ploeg. Volgens onbevestigde geruchten gaat vrijdag duidelijk worden dat Ajacied Neres in de voorselectie zit.

Overigens gaat het om een brede voorselectie, met daarin ook plek voor sterren als Neymar en Gabriel Jesus. Neres moet dan ook aan de bak om de definitieve selectie te bereiken.