Opnieuw een speler die uit de jeugdopleiding van Ajax vertrekt. Het gaat om Denilho Cleonise die Amsterdam verruilt voor het Italiaanse Genoa.

Cleonise gaat in Italië voor de Onder 19 van coach Sabatini spelen. Het is niet duidelijk waarom de pijlsnelle technicus, die een jaar geleden nog van AZ overstapte naar Ajax, de Nederlandse recordkampioen wilde verlaten. In eerste instantie zou hij in het elftal Onder 19 bij trainer Heitinga gaan spelen. Dat plan kan dus echter de ijskast in.