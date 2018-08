0 SHARES Delen Tweet

Onder aanvoering van Robin van Persie won Feyenoord vanmiddag met 3-0 van stadsgenoot Excelsior. Na afloop van de wedstrijd was hij opgetogen en opgelucht na de ruime overwinning.

“Het was even nodig ook. De eerste officiële wedstrijd die we hebben gewonnen en daar is iedereen blij mee. Ik denk ook wel verdiend. Excelsior deed het wel slim. Zij wilden gewoon voetballen. Dat is ook leuk voor de wedstrijd, maar maakt het voor ons best moeilijk. Daarom moesten we goed het moment kiezen, maar die tweede goal besliste uiteindelijk de wedstrijd”, reageert Van Persie bij FOX Sports.

Wat opviel is dat Feyenoord wederom moeilijk doelpunten wist te maken. “Klopt, in de eerste helft werd hij ook een paar keer geblokt. Voor de 3-0 schoot ik van dichtbij nog op de lat. Ik wilde hem voor de zekerheid wat hoger schieten, maar hij ging helaas net te hoog. Bij die 1-0 was een fantastische bal van Sam. Daar hebben we het vaak over, op welk moment je zo’n bal moet spelen. Dit was hét moment. Je moet best lang wachten om die loopactie te maken. Alles moet perfect vallen en dat was gelukkig gelukt.”

Verder stelde de journalist dat ‘de onrust binnen de groep nu wel wat afgenomen zal zijn’. “Het klinkt gek. Natuurlijk krijg je af en toe wel iets mee, maar binnen de groep was er geen onrust. In tegendeel zelfs. Wij zijn bezig met een proces. Nu hoor ik die mensen thuis al denken: ‘daar heb je hem weer, die positivo’. Maar het is echt zo. We zijn bezig met een proces en dat kan niet gefixt zijn in een week. Dat duurt gewoon soms eventjes. In dat proces zie ik dat we iedere dag weer stappen maken. De bereid is groot. We willen beter worden, ik ook. Iedereen staat heel erg open voor elkaar en dat moet iedereen blijven doen. Ongeacht winst, verlies of gelijkspel”, aldus Van Persie tot slot.