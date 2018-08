0 SHARES Delen Tweet

Door het vertrek van Karim El Ahmadi bij Feyenoord zag Sofyan Amrabat kansen op meer speeltijd. Alleen haalden de Rotterdammers toen Jordy Clasie binnen als zijn vervanger.

Het Algemeen Dagblad schrijft daarover: “Daar zit ook één van de grootste pijnpunten van Amrabat, die gisteren niet wilde reageren op de kwestie. Direct na het WK in Rusland, waar Amrabat in actie kwam tegen Iran, vroegen de speler en zijn management of een nieuw jaar op de Rotterdamse bank wel zinvol zou zijn. Ook Amrabat had immers gelezen dat Clasie zou terugkeren in De Kuip. De clubleiding van Feyenoord ontkende dat tegenover hem stellig, maar toch kwam de verloren zoon terug en ook nog eens als reserve-aanvoerder.”

De verwachting is nu dat Amrabat én Boëtius nog vertrekken uit Rotterdam-Zuid. “De spelers hebben nog een kleine twee weken om te vertrekken. Kapitaalvernietiging lijkt onafwendbaar. Amrabat (4 miljoen euro) en Boëtius (1,5) zijn het betaalde transferbedrag al lang niet meer waard. Zeker niet als ze nu met een flinke duw en met tijdsdruk verkocht moeten worden door Van Geel.”