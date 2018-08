0 SHARES Delen Tweet

Dusan Tadic was afgelopen zaterdag de winnende te maken voor Ajax tegen VVV. Hij scoorde een penalty en zich zichzelf nu als de vaste nemer van deze voor de Amsterdammers.

De technicus vertelt in gesprek met De Telegraaf: “Elke strafschop is moeilijk. Je hebt als nemer meer te verliezen dan te winnen, maar ik hou er van om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat doe ik bij Ajax en heb ik bij al mijn clubs gedaan. Ik neem vanaf nu de penalty’s.” Vóór de penalty was het schier onmogelijk voor Ajax om Lars Unnerstall te passeren. “Hij stond daar door zijn goede reddingen vol vertrouwen. Maar ook al was het bijna in de laatste minuut: ik moest gewoon gefocust blijven. Naar de keeper kijken en dan beslissen.”

Tadic vindt het niet erg dat scheidsrechter Kevin Blom zelf niet durfde te fluiten voor een overtreding en leunde op de videoscheidsrechter. “Het Nederlandse voetbal heeft uitstekende scheidsrechters. De referees zijn hier veel beter dan in Engeland, geen twijfel over mogelijk. Ik ben niet voor en niet tegen de VAR. Ik houd er niet van dat de wedstrijden steeds worden gestopt. Maar deze beslissingen waren erg fair. De VAR overtuigt me steeds meer.”