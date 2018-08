0 SHARES Delen Tweet

Het gaat goed met de ontwikkeling van Denzel Dumfries. Een paar jaar geleden speelde hij nog bij Sparta maar nu heeft hij een basisplaats bij PSV. Ook in Eindhoven valt Dumfries op.

Of hij nu al een ‘nationale topspeler’ is? “Nu nog niet, maar dat kan hij wel worden”, stelt Ron Jans in Studio Voetbal. “Hij kan fysiek wel mee in de Engelse competitie. Hij heeft snelheid, kracht en lengte. Hij kopte tegen Fortuna Sittard ook nog bijna een corner binnen. Het is wel een kandidaat, want aan de rechterkant zijn we nog wel aan het zoeken naar wie daar moet spelen.”

Pierre van Hooijdonk deelt deze lof, maar wijst tevens op de Spanjaard Angeliño. “Angeliño was heel offensief, net als Dumfries. Daar is kwaliteit genoeg. Het geeft je team twee extra aanvallers. Hij beschikt ook nog over een geweldige voorzet. Dit krijg je erbij.”