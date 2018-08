0 SHARES Delen Tweet

Siem de Jong staat op het punt om te vertrekken bij Ajax. Sydney FC wil hem voor de rest van het seizoen huren van de Amsterdammers. Dit weet de trainer van Sydney Steve Corica doorschemeren.

Steve Corica wordt geciteerd door Voetbal International over de ervaren Ajacied: “We kijken naar spelers zoals hij, we willen echte kwaliteit naar de club halen. Hopelijk kunnen binnen drie, vier dagen bevestigen wie de marquee zal zijn. Hij is een van de spelers, met wie we hebben gesproken. Maar er zijn wel een paar meer. We hebben dit seizoen meer dan 450 spelers bekeken. We moeten onze tijd nemen en er zeker van zijn dat we de juiste speler halen die past in de manier waarop wij spelen.”

Onder coach Frank de Boer was De Jong ongelooflijk belangrijk in de Johan Cruijff ArenA, waarna hij een transfer naar Newcastle United verdiende. Daar mislukte hij echter en hij besloot dan ook op hangende pootjes terug te keren naar onze hoofdstad. In het afgelopen seizoen kwam de middenvelder echter maar mondjesmaat in actie en nu mag hij dus weg.