0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona wil de komende tarnsferperiode koppen slaan. Naar verluidt willen ze een poging wagen voor Matthijs de Ligt en willen ze Thomas Vermaelen hiervoor inzetten. Hij is wisselspeler in Camp Nou en werd vorig seizoen nog verhuurd aan AS Roma.

In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan AS Roma, maar in de voorbije transferzomer kwam er geen aanbieding voor hem binnen die de Catalanen wilden accepteren. De werkgever van Lionel Messi zou hem nu naar Ajax willen sturen, samen met wat miljoenen, in ruil voor De Ligt.